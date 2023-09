Piloto se jubila y da emotivo discurso en su último vuelo

El discurso de un piloto que dio en su último viaje aéreo se volvió viral en redes sociales después de que su hija subiera el emotivo video en Twitter, donde aparece despidiéndose de la tripulación y pasajeros.

Ayer se jubiló mi papá después de volar más de 42 años en Aerolíneas Argentinas. No me alcanzan las palabras para describir el orgullo que siento por él”. Añadió su hija en la publicación en redes.

El piloto, de nombre Pablo García, es un hombre de sesenta y cinco años que recientemente se retiró de su trabajo como piloto de vuelos comerciales en Aerolíneas Argentinas, después de más de cuarenta años de servicio y con más de veintidós mil horas de vuelo.

Según Milenio, en el video se puede ver a la familia, junto con los pasajeros de la aerolínea, ovacionando al piloto después de pronunciar un emotivo discurso con la voz un poco entrecortada por la emoción. Estas fueron las palabras del discurso del piloto:

Hace un rato, me busqué un lugarcito en el avión para llorar un poco y por eso ahora puedo hablar”, comenzó con su discurso, “Dediqué años de mi vida a esto, la empresa me formó a mí. Tengo la inmensa fortuna de volar con una tripulación que para mí fue increíble. Me considero una persona afortunada porque viví de lo que quise. Llevo más de 42 años volando en la empresa”, declaró con notable sentimiento.