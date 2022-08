Piden despido de profesora por su figura: "distrae a los alumnos"

¿Una profesora de New Jersey, Estados Unidos, ha sido criticada por algunos padres y madres de familia, pues dicen que su cuerpo voluptuoso distrae a los alumnos.

En varios medios de comunicación se dio a conocer el caso de “The Art Teacher”, como se hace llamar la maestra mediante redes sociales.

Ha recibido señalamientos y en una publicación dijo que ella sólo está enfocada en su trabajo, pues cuando está en clase sabe que puede ayudar a moldear las mentes de las próximas generaciones.

Comentó también que es cuidadosa y apasionada en clase, adeás de ser afectuosa con los pequeños, indica Milenio.

“Yo sé que siempre luzco enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón. No es ninguna de las dos. ¡Estoy enfocada! La cosa es, solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes. Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarle hechos!", se puede ver en una publicación.

La docente mencionó que para llegar hasta donde está ha tenido que luchar bastante y agregó que hay personas que lastiman sin saber todo lo que hay destrás de su persona:

“Artista, maestra de arte, influencer, etc. Yo trabajé por años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, al ser una influencer es fácil para la mayoría de la gente descartar la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar a donde estoy hoy. La mayoría del tiempo solo mostramos los resultados finales, así que la gente tiende a descartar completamente la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar aquí. Todavía peor, alguna gente cree que estamos hechos de piedra y que no tenemos sentimientos. Algunos olvidan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingreso que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional…”, compartió.

Al final, en otra publicación de Instagram, compartió todo lo que tienen que enfrentar las maestras diariamente, por lo que dejó en claro que lo que menos importa es el físico:

“¡Solo dos semanas de clases! ¡Con la bendición de Dios pude completar otro año! Por si acaso no sabían esto, para ser maestra, tú tienes que vivir casi dos vidas diferentes. Como maestra, eres personalmente responsable por las mentes, emociones y seguridad de las joyas más preciadas de otras personas, ¡sus hijos! Esto significa que si yo estoy teniendo un día triste, un día libre o incluso un día de coraje, tú tienes que dejar esos sentimientos en la puerta. Las maestras tienen tiene que ser capaces de manejar los golpes diarios, interminable cantidad de cambios de humor, debe trabajar bien bajo presión, ser capaz de realizar múltiples tareas, hacer malabares, entretener, ser psiquiatra, comediante, consejera, lectora de mentes, patrullera de seguridad, y una abundancia infinita de otras cosas. ¡Cuando estamos aquí, debemos vivir por nuestros estudiantes! Verifícate en la puerta y ponte esa capa de maestra. ¡Nosotros importamos!”, finalizó la maestra.