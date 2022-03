Pide piñata de 'Barbie'; le llega algo muy lejano a lo que había pensado

Al preparar alguna fiesta suele cuidarse cada detalle cal realizar los preparativos. Sin embargo, a veces se presentan excepciones, tal como le pasó a una mujer que publicó su caso en TikTok: pidió una piñata de Barbie y no se parecía el resultado a lo que pidió.

La usuaria ‘alesoto1018’ dio a conocer lo que pasó, de acuerdo con lo revelado en el video , que se hizo viral, la mujer pidió una piñata cy lo que le dieron estaba muy lejano a lo que había pensado, indica Milenio.

La grabación ya tiene más de 12 mil likes y múltiples comentarios, en este 'epic fail' los internautas se burlaron del resultado. Algunos dijeron que nunca la hubieran recibido, mientras que otros sólo bromearon:

“Se pasaron”; “me quedé”; “ajajajajaja estamos carcajeándonos de risa todos en mi casa”; “y pagaste?”; “la pregunta es porque la recibiste?”; “Jajajaja no manches qué pasado”; “no tiene forma, yo me hubiera empezado a reír”; “estaba en 3D es lo que tú no sabes jajaja”;”Es arte abstracto “, se lee en las reacciones.