Pide pastel con forma del guante de Thanos, el resultado no fue el esperado

Joven mostró su historia en TikTok, se arriesgó a comprar en un negocio que no conocía un pastel y ahora tiene una divertida anécdota para todos en plataforma, reconoce que al principio se enojó por el resultado, pero luego lo tomó como algo gracioso.

El usuario @chilomilo1 contó la mala experiencia con una pastelería de Chihuahua. Realizó una publicación en Facebook donde solicitaba algún repostero que pudiera hacer un pastel con forma de guante de Thanos, indica Milenio.

Incluso le dijeron que el pastel que había pedido era fácil de hacer y lo tendría lo más pronto posible. Sin embargo, cuando pidió una fotografía del trabajo se dio cuenta que la forma y figura era muy diferente y esto generó una gran cantidad de burlas en la plataforma.

“Cuando me llegó la foto. No han tenido respuesta de mi, o sea, yo creo que ahorita llegarán y ya no contesté nada. Yo no sé si se dieron cuenta que pues no me pareció. Es una vergüenza, me da pena ajena lo que me mandaron contra lo que yo publique que quería”, dijo en redes sociales.

Algunos internautas realizaron comentarios graciosos de la situación: “Es que ahí, thanos ya se había quitado el guante ???? JAJAJAJAJAJAJ”, “jajaja eso ya fue guante de los de la CFE”, “Lo que tú no sabes es que ahí ya había chasqueado los dedos..”, “Thanos el dedotes”, “JAJAJAJAJAJAJ si se pasaron ????”, “no lo hubieras recibido, si es para dar coraje”.

Al final dejó ver la diferencia entre el pastel que había encargado y el que le fue entregado.