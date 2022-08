Pide pastel con diseño de 'Venom'; le entregan 'porquería'

Una mujer expuso la “porquería” de diseño de pastel que le entregaron para el cumpleaños de su hijo.

El caso ocurrió en Argentina y fue en la cuenta @greatbeautycenter de TikTok en donde se dio a conocer.

La mujer se molestó al ver el pastel de cumpleaños que le entregaron para el festejo de su hijo. Y es que le entregaron un diseño deforme.

Ella pidió un pastel con temática de Venom, el enemigo de Spiderman. Sin embargo, recibió algo que no se parecía al diseño, también estaba roto el pastel. Por ello, reclamó a la persona a la que le pagó por el pastel. Para remediar el mal, supuestamente se le entregaría un pastel nuevo:

“No se parece en nada a lo que yo le pedí, además está toda rota de abajo… fui hasta la casa –de la pastelera– otra cosa es chiquitisima la torta, se la pagué, me dijo que mañana me iba a entregar otra torta. Mañana me la va a entregar, que es cumpleaños de mi hijo. Estoy angustiada, es cumpleaños número 10… es horrible que pasen estas cosas”, expresó la mujer.

Tal como lo prometió, el pastel nuevo llegó a su casa, aunque con otro diseño. Sin embargo, la celebración de cumpleaños se realizó normalmente. El caso se ha vuelto viral y ha dado mucho de qué hablar, indica Milenio.

“Ni la impresora le andaba jajajajaja”; “como pastelera no tomo trabajos de algo q no sé hacer o doy otras opciones .. antes muerta que entregar algo que no me pidieron”; “yo hago tortas, y si lo que me pasan no me sale no agarro el trabajo,no podría entregar algo así”, se lee puede ver en las reacciones.