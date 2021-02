Perro destroza una caja de tinte de pelo

Un perrito de la raza husky de nombre Yuna, sorprendió a su dueña tras aparecer pintado de azul, después de haber destrozado una caja de tinte de pelo mientras su dueña dormía.

La dueña del lomito de nombre Anastasia Black, quien vive en Plymouth, Devon, se fue a la cama pensando que tenía un perro gris y blanco, y se despertó para descubrir que su perro se había convertido en un pitufo, publica Caters Clips.

La joven se había dejado la caja del tinte en el cuarto de baño y a Yuna no se le ocurrió mejor idea que coger la caja, por fortuna, el tinte es de origen vegetal y no contenía muchos productos químicos, por lo que Yuna no ha sufrido ninguna reacción alérgica, aunque la pobre perra todavía tiene manchas en su pelaje de color azul.