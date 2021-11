Perritos se suben a escondidas al vehículo de su dueña

En algunas ocasiones las mascotas son capaces de hacer lo que sea con tal de poder pasar tiempo con sus dueños, de quien suelen ser los consentidos, pero hay en ocasiones que hacen sus travesuras que terminan por ser gracios en redes sociales.

Como la historia de los siguientes animales que llegaron a conmover a los usuarios en TikTok, porque los tres perritos se emocionaron al “percatarse” de que su dueña podría salir de viaje en su vehículo.

Fue el usuario @arturoalvarech quien se encargó de compartir el video en TikTok donde la mujer toma su celular y al verlos, se da cuenta que ellos también quieren realizar el paseo, lo más gracioso fue que cada animal intentó pasar “desapercibido” para poder ingresar al carro.

En las imágenes se puede ver como los perros a pesar de que la mujer les llaman la atención, ellos se quedan en su lugar acostados, como dando a entender que no se bajaran de ahí.

Hasta ahora grabación tiene más de 120 mil reproducciones en TikTok y cientos de comentarios en la publicación: “¡Ellos no necesitan invitación!”, “El blanquito: Si me pongo acá no se dará cuenta”, “Solo les falta aprender a manejar” se puede leer en el video.