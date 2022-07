Perrito llora porque su dueña le dice que lo va a dejar

TikTok es una de las redes sociales más populares y los videos más vistos se relacionan con el baile, maquillaje, comida, comedia y mascotas.

Respecto a este último tema se hizo viral el caso del perrito que llora por el supuesto abandono de su dueña.

En la grabación se puede ver al perrito que tras las amenazas de abandono por parte de su dueña, se pone triste y llora, indica Milenio.

La usuaria de TikTok Ana Karen Gómez compartió el clip en el que demuestra que los animales, el particular los perros, también tienen sentimientos y los expresan, por lo que le agregó la frase: “Y dicen que los perritos no sienten”

Podemos observar como Ana Karen se encuentra cerrando una maleta, con lo que simula un viaje. Mientras lleva a cabo esta acción, le comenta a su mascota que se va debido al hartazgo que su mal comportamiento le genera.

Luego de esta frase su mascota pone toda la atención en su dueña y escucha con detenimiento lo que dice.

“Ya me tiene harta, ya me voy a ir. Ya me harté de tantas popos y pipís, ya me voy”

Ante esto su perrito parece responder a cada intervención con un chillido.

“No llores, aquí no llores, ven”, le responde la usuaria de la red social.

Sin embargo, su mascota ahora se muestra indignada, incluso evitando mirarla a la cara. Finalmente, me hace la invitación de irse juntos, a lo que accede y muestra emoción.