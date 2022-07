Perrito es abandonado en un taxi junto con lista de cuidados

La unión de una mascota con sus dueños es muy especial y única, pero hay casos donde varios dueños deciden abandonar a sus mascotas. Desafortunadamente, fue lo que le pasó a este can, esto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Todo quedó registrado en redes sociales y el video se volvió viral.

Fue por la mañana del pasado 27 de julio cuando el taxista Dagoberto Rojas Buitrago se encontraba realizando un viaje en el barrio de Suba Compartir hacia el centro comercial Plaza Imperial. Cuando llegaron al destino, el pasajero indio si podía esperarlo un momento, ya que tenía que ingresar al lugar a retirar dinero.

Antes de bajarse del auto, el usuario dejó al interior del coche una maleta. Sin embargo esta persona jamás regresó y después de haber pasado una hora, Dagoberto abrió la caja y encontró un perro. Por si esto fuera poco, el conductor colombiano también encontró dentro una carta escrita a mano con una lista de cuidados para el perrito.

Frente a esta situación tan inesperada, Dagoberto decidió compartir el caso mediante su cuenta de Facebook.

“Dentro de este había un perrito y con el animal una carta de lo que había que hacer durante la semana”, expresó el joven.

¿Qué decía la carta?

Dentro de la carta estaban escritas algunas indicaciones que le dejaban a quien lo encontrara, en este caso el taxista. Aparecían horarios de los paseos y detalles sobre el comportamiento del perrito.

Limpiar patas después de cada salida.

Servir comida en la mañana y cuando se le acabe,

No soltar correa por ninguna razón.

Darle agua.

No jugar con las manos con él.

Tener cuidado con puertas.

El sábado mezcla su comida con un sobre y dárselo.

Debe sacar el animal: 5:30, 10:00, 14:00 y 20:30.

El perrito no se quedará sin cuidado

Ante esta situación, Dagoberto mencionó que adaptaría temporalmente al perrito: "Este perrito ya está viejito. No lo voy a abandonar pero si el dueño me está viendo...espero que me busque”.

De esta misma forma se proporcionó un número de teléfono (3125406109) con el fin de encontrar al dueño. “Sería bueno que el dueño apareciera o saber si le pasó algo dentro del centro comercial”, agregó Dagoberto.

Vive feliz

Ante el revuelo que generó su historia, el hombre publicó una actualización del caso. “Los que me preguntan por el perrito, mira cómo está de feliz. Lo tengo en el patio de la casa porque tengo gatos también y le pueden dañar los ojitos”, señaló Dagoberto Rojas.