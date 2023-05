Perrita le roba tira de chorizos a unos albañiles

Los perros son excelentes animales de compañía, pero tendrás que lidiar con algunas de sus travesuras, que pueden ir desde morder tu zapato, hasta lo que no te imaginas.

Algo a lo que no se pueden resistir es la comida, pero también hay alimentos que cada canino prefiere sobre otros, algunos eligen fruta y otros algo más común como el pollo.

Una usuaria de TikTok dio a conocer la última travesura de su pequeña Golden Retriever.

La cuenta de Vilma la cabra Argentina o @vilmalacabraargentina, en donde Cami Nacif, la dueña de los animales, narra sus vivencias, como el nombre lo dice, junto a una cabra llamada Vilma y a sus perros, entre ellos la Golden llamada Quínoa.

En el clip se puede observar a la Golden en la banqueta de su hogar y cuando su dueña se acerca un poco más, se puede ver que es una tira de chorizos con la que Quínoa se ve muy feliz mientras es cuestionada por Cami.

"¿Que estas haciendo?, no, ¿Qué hiciste?, veni, veni,¿A quién le robaste eso?, le roba la comida a los obreros, no, no, ¿por que robaste los chorizos?, me avisó un vecino que le robó a la obra, no, no, no, es la última vez que andas afanando, ya me tienes cansada".

Luego de este primer encuentro, la dueña procede a explicar la situación para las personas que verán el clip en TikTok, ya que al parecer la pequeña ladrona ya es conocida en su barrio y los vecinos alertan a su dueña cada que realiza una travesura, indica Milenio.

"Le roba a los obreros que están haciendo una construcción allá al frente y un vecino me mandó un mensaje, 'Quinoa se va corriendo con una tira de chorizo para tu casa', eso me dijo, ¿Y ahora qué hago, les devuelvo o les compro uno?".