Perrita finge comer croquetas para que la lleven de paseo

"Perra estafadora", fue la descripción que un usuario publicó en su cuenta de TikTok luego de exponer la astuta acción de su mascota para poder salir a pasear. Esto sorprendió a millones de internautas que no dudaron en comentar.

En esta ocasión se volvió viral el video de Alex Douglas en el que da a conocer cómo su mascota finge comer croquetas con tal de salir de paseo. La astuta acción de su perrita sorprendió a miles de internutas que bromearon con el tema.

"Maya sabe que no va a salir a pasear si no come primero... entonces... empezó a hacer como que comía", escribió en el clip que tiene más de 2 millones de reproducciones.

En la grabación de casi un minuto se puede ver que la mascota se para frente al plato de comida y simula comer para poder salir, indica Milenio.

Algunos internautas resaltaron lo peligroso que puede ser darle de comer a tu mascota antes de salir a correr, pues pueden sufrir una torsión gástrica.

El video causó gracia a algunos usuarios pero también hubo quienes resaltaron un importante error que podría causar problemas estomacales.