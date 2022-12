Pensó que tenía la enfermedad de Lyme, pero resultó que se dejó un tampón durante 2 años

Una joven mujer ha revelado el impactante momento en que los médicos descubrieron que se había dejado el tampón puesto durante dos años.

Melanie Galeaz acudió a TikTok para crear conciencia sobre los peligros del síndrome de shock tóxico después de revelar su experiencia con el uso de tampones.

La creadora de contenido explicó que cuando era adolescente comenzó a experimentar dolores y síntomas ginecológicos extraños. Sin embargo, los médicos pensaron que podría haber sido la enfermedad de Lyme, ya que había sido picada por una garrapata.

Dos años después descubrió la impactante verdad:

Cuando era pequeña, me picó una garrapata de venado y tenía todos los síntomas de la enfermedad de Lyme”, dijo en el clip. Sin embargo, las pruebas eran un poco confusas sobre si lo tenía o no, pero, como tenía todos los síntomas y fui mordida, los médicos me dieron los medicamentos...".