Pelea por el ramo de novia y casi rompe el brazo de otra invitada

Es común lanzar el ramo en las bodas y que se genere algún tipo de emoción o furor entre las invitadas para ver quién va a ser “la siguiente en casarse”.

Una de las invitadas de una boda se hizo viral en TikTok porque demostró su “urgencia por casarse” al arrebatar el ramo a otra de las invitadas que ya lo había atrapado.

Se puede ver que mujer “pelea” por el ramo de novia en una boda, quitándole el ramo a otra de las invitadas, incluso casi rompiéndole el brazo.

La usuaria Fer Cervantes fue quien publicó el momento, siendo la invitada a la que le arrebataron el ramo y a la que “casi fracturan”, con la descripción “no estoy soportando”, el clip revela el momento en donde la mujer le quita el ramo, primero agarrándolo para después doblarle el brazo hasta que la usuaria lo soltó, poniendo una cara de sorpresa pues no pensó que el momento se pusiera tan intenso.

La grabación tiene casi 10 millones de reproducciones y acumula un total de 700 mil “me gusta”, indica Milenio.

“Y todavía se atreve a festejar”, “Que oso por ella, y quedó grabado jajajaja”, “Es una enseñanza, para cuando nos toque estar en una boda no hacer eso porque se mira muy mal”, “Se trata de atraparlo no de arrebatarlo de las manos a otra no?”, “Creo que nunca escuchó la frase, “Cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas”, son algunos de los comentarios.