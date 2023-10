Pelea de la UFC es detenida por esta polémica razón

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- El presidente de la UFC, Dana White, expresó su fuerte insatisfacción con la interrupción médica en la pelea entre Magomed Ankalaev y Johnny Walker. La controversia surgió después de un rodillazo cuestionable por parte de Ankalaev, que llevó a la detención prematura de la pelea. El médico a cargo determinó que no había más acciones por tomar dentro del octágono, a pesar de la aparente disposición de Walker para continuar.

Dana White no se guardó sus palabras, calificando al médico de "inexperto" por su decisión de detener una de las peleas en la cartelera de la UFC 294 en Abu Dabi. Este evento también contó con victorias destacadas de Islam Makhachev y Khamzat Chimaev. La controversia se desató cuando Magomed Ankalaev entregó lo que parecía ser un rodillazo ilegal a su oponente en el primer asalto de su intercambio. El árbitro detuvo el combate para una evaluación médica de Johnny Walker, lo que finalmente llevó a una victoria por nocaut técnico para Ankalaev debido a la violación de las reglas.

Si bien la transmisión de la UFC cambió su enfoque lejos del incidente, la reportera Megan Olivi reveló más tarde que el médico le había preguntado a Walker en qué país se encontraba, a lo que el luchador respondió: "en el desierto" en lugar de especificar que estaba en los Emiratos Árabes Unidos. El árbitro recibió la orden del médico de detener la pelea, lo que provocó la protesta de Walker, quien afirmó que estaba perfectamente en condiciones de continuar, sin mencionar la disputa sobre la legalidad del rodillazo. La controversia fue significativa y Dana White intervino para abordar una decisión que empañó el evento de la UFC 294.

Escucha, el tipo no tiene experiencia. Subió allí; creo que probablemente ocurrieron muchas cosas. Supongo que le preguntó (a Walker), '¿Dónde estás en este momento?' Y su respuesta fue: 'Estoy en el desierto'. No está equivocado. Creo que hay una gran barrera de idioma entre los dos. Es inexperto. Es una lástima", declaró Dana White.

"Es una de esas cosas que a veces suceden. Lo solucionaremos".

Debido al resultado insatisfactorio del primer asalto, una posible solución para la UFC podría ser reprogramar la pelea entre Ankalaev y Johnny Walker, ya que ambos luchadores tuvieron una oportunidad limitada para mostrar sus habilidades en la UFC 294. Si los altos mandos optan por esta alternativa, el luchador brasileño podría tener una segunda oportunidad para escalar en las clasificaciones y buscar una oportunidad por el título en la división de peso semicompleto.

Walker, en una entrevista después de la pelea, compartió su experiencia con la detención, afirmando: "Me preguntó si quería seguir peleando y dije que sí. Luego me preguntó, '¿Dónde estás?' No quería dar la respuesta incorrecta porque estaba emocionado cuando estaba haciendo la prueba y quería dar la respuesta correcta. Pensé en decir Abu Dabi... y luego dije: 'Bien, estoy en el maldito desierto, hermano. Estoy aquí. Estoy bien. Estoy en el desierto. Estoy en el Medio Oriente'". Walker también señaló la barrera del idioma con el médico, quien no hablaba inglés como lengua materna y tenía un fuerte acento. Intentó explicar y proporcionar la respuesta correcta, pero en medio de la situación y las altas apuestas de una oportunidad por el título, su mente estaba acelerada.

Johnny Walker lamentó la falta de tiempo que se le dio para calmarse y recuperarse, comparándolo con los cinco minutos que se brindan para los golpes en la ingle. Hizo hincapié en que, después de recibir un rodillazo en la cara, no tuvo la oportunidad de recobrar la compostura, dejándolo a él y a los fanáticos igualmente decepcionados con el resultado.