Patricia, mujer de 58 años que arbitra partidos de fútbol

Es muy bien sabido que hace algunos años atrás que una mujer arbitrara un partido de fútbol de manera profesional o amateur era impensable. Pero eso ya no sucede en la actualidad ya que muchas se han hecho de su camino y profesión sin importar lo que los demás opinen. Un claro ejemplo es Patricia Labraña, quien a sus 58 años de edad imparte justicia en las canchas de fútbol en chile y se hizo sumamente conocida en TikTok.

Patricia nació en Los Ángeles, pero fue poco tiempo después se mudo con su familia a Colbún, una comunidad en la provincia de Linares, en la región del Maule, una zona central de Chile.

A través de los años, practico diferentes oficios en esa misma localidad, pero siempre dedico parte de su tiempo a su gran pasión que fue el Fútbol. Como futbolista jugó en el equipo “21 de Mayo de Talca”, después incursionó en la dirección técnica y ahora es árbitra en las ligas amateurs de la región del Maule.

“Llevo diez años arbitrando y se me ocurrió meterme a las patas de los caballos. Cuando nació mi hija Arlette deje de jugar, pero se me dio la oportunidad de hacer un curso de arbitraje y lo tomé. Me fue bien y ahí comencé”, declaró al medio.