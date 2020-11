Patenta cubrebocas que se ajusta a la cara con imanes

Uno de los principales inconvenientes de las mascarillas es que a la larga, sus tiras pueden resultar molestas tanto en las orejas como en el cuello y nuca. Por eso, Daniel Alaguero, un asturiano de Avilés, ha ideado una mascarilla magnética: no lleva gomas y se sujeta al rostro mediante imanes.

"La idea surge del primer día de trabajo en el que estuve con la mascarilla puesta durante ocho horas. Al día siguiente hice un pequeño prototipo rudimentario con cinta de doble cara y a partir de ahí empezamos un camino que nos ha llevado cuatro meses", publica la cadena SER.

El invento está pensado para las mascarillas FFP2, ya que por su rigidez son las apropiadas para agregar unos imanes, que se adhieren a otros que van en una tira nasal. Ha ideado también un sistema para aquellos que lleven gafas, en cuyo caso la mascarilla se une a éstas.

"Hay gente interesada, el problema es que quiere fabricarla pero no comercializarla. Una empresa catalana que se dedica únicamente a la fabricación de imanes es la que más interés ha mostrado. Estaba dispuesto a comprar una máquina para confeccionar las mascarillas pero no comercializarla significa no pasar unos test. De eso me tendría que encargar yo", explica Daniel.

Además, otra empresa asturiana está negociando: "Me preguntaron si estaba homologada porque el miedo está en no pasar los test de Industria o Sanidad. Yo no modifico el tejido de la mascarilla, solo le incorporo imanes. Estamos viendo a ver si es factible que se haga de aquí a final de año para sacarla a la venta", concluye.