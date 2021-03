Pastor finge ser atropellado tras realizar una ceremonia ilegal

El hecho se produjo en el sector Villa Historiadores en la comuna que se encuentra en cuarentena, en donde el pastor realizaba una ceremonia ilegal en la que participaron 30 personas, lo cual prohíben las restricciones por el Covid-19, publica el portal Bío Bío.

El video se volvió viral ya que en él se observa a los militares que acudieron al lugar ante los reclamos de vecinos. Es entonces cuando se observa al pastor de nombre César Lagos, aventándose contra la camioneta para fingir ser atropellado.

“Era un culto”, reconoció. No obstante se excusó con que “era familiar. Estaba en casa con mi esposa, mis tres hijas, mi yerno, unos familiares y dos niños. No éramos más de diez”, señaló Lagos, además, aclaró que no es pastor de iglesia.

Esto es para reírse: Pastor evangélico de Los Ángeles finge atropello tras descubrirse que en su casa se realizaba un culto en plena cuarentena. Luego se enfrenta a un militar a quien golpean. Hay detenidos. pic.twitter.com/w6ezth5oiE — Informaciones Chile en �� (@InformacionesCL) March 25, 2021

Según la versión brindada por el presunto pastor, indicó que se reunieron a las 20:00 horas de ese día para “cantar alabanzas al señor, rogamos por los enfermos, leímos la Biblia y volvimos a cantar”.

Fue entonces que llegaron las autoridades, a quienes no dejó ingresar a la vivienda porque “no tenían una orden judicial”, por lo que se calentaron los ánimos y comenzó el altercado que terminó en agresiones hacia un militar.

Las imágenes que circularon en redes sociales, muestran al hombre que simula entre gritos el atropello, sosteniendo que la camioneta le pegó y lo dejó con lesiones, para después tirarse al suelo y arrastrarse para quedar más abajo del vehículo.