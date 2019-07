Pasó de ser vegana a alimentar a su bebé hasta con carne cruda

Gloria Zasso, una mujer que reside en Múnich (Alemania), pasó de ser completamente vegana a consumir hasta carne cruda, e incluso alimenta con esa nueva dieta a su hijo de dos años, a quien da muy pocas veces verduras y frutas.

Según reporta The Mirror, Zasso, de 30 años, comenzó con una dieta vegetariana a los 12 años por razones éticas. Ella pensaba que comer carne era "desagradable" y, además, nunca le gustó el sabor.

Cuando tenía 20 años, Zasso sufría, con mucha frecuencia, gripes, bronquitis e infecciones urinarias. "Fue en un momento en el que mucha gente hablaba sobre el veganismo como una forma de mejorar su salud, por lo que pensé en intentarlo", contó la joven.

Entonces, dio un paso más allá y comenzó a ser vegana. "Y funcionó. No me enfermé tanto, y en general me sentí mucho más enérgica", dijo.

Artritis reumatoide

No obstante, esa decisión se revirtió más adelante. Cuando dio a luz a su hijo Isaac, a Zasso le diagnosticaron artritis reumatoide y comenzó a tener terribles dolores en sus manos y pies.

La mujer se negó a tomar Methotrexate, un medicamento usado en la quimioterapia, para tratar la enfermedad. En cambio, prefirió comenzar a introducir nuevamente productos animales a su dieta, hasta que, al ver algunas mejoras, volvió a comer carne el año pasado.

La primera vez que lo hice, tuve que forzarme y apretar la nariz mientras la comía, pero luego empecé a sentirme mejor", comenta Zasso.

"Ahora, Isaac y Thomas [su esposo] comen casi lo mismo que yo, y ambos parecen disfrutarlo", menciona.

Al pequeño suele darle todo tipo de carne, incluso cruda en el desayuno. En su perfil en instagram, suele publicar algunas imágenes de la comida que le da a Isaac, como una hamburguesa a primeras horas del día,indica RT.

Sin embargo, Zasso ha recibido críticas por no darle de comer muchas frutas y verduras al pequeño Isaac. "Como madre, siempre estás cuestionando tus elecciones, y me preocupa lo que come, pero hasta ahora él está sano y activo, y tienes que escuchar lo que el cuerpo te está diciendo", ha sido su respuesta.

La mujer dice que aún está en contra del maltrato animal. Por ello, se asegura que lo que consume haya recibido un buen trato e intenta comer todas las partes que puede del producto para evitar desperdicios. "Y estoy en paz con eso", asegura.