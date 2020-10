Pasea semidesnudo por un supermercado, dijo que su ropa “no esencial”

Un hombre no tuvo ningún tipo de problema en pasearse semidesnudo por un supermercado. El individuo, quien protagonizó varios videos e imágenes, alegó que no consideró su ropa como algo “esencial” para llevar al establecimiento.

La secuencia sucedió en Gales, y tuvo como protagonista a Cristopher Noden, quien usó apenas un calzoncillo y un tapabocas para recorrer el lugar. La escena se divulgó a través de las redes sociales y miles de usuarios se impactaron por la atrevida decisión del hombre de 38 años.

Noden aseguró que esta actitud estuvo motivada por la reciente ola de prohibiciones en esta clase de locales de vender “productos no esenciales”. Sin embargo, gran parte de la población está confundida ante esta decisión de parte del ministro de finanzas de la nación, Mark Drakeford.

Este último asegura que esta regla ayuda a crear condiciones equitativas para otros locales que debieron cerrar por la pandemia. De esta manera, el joven aprovechó la ocasión para protestar contra esta regulación. Entre los productos prohibidos se encuentran teléfonos, juguetes, juegos y hasta ropa, entre otros.

“¿Qué determina qué es esencial?”, se lo escucha decir en el video a modo de protesta contra la iniciativa del gobierno local. “¿Qué pasa si se me acaban los calzoncillos y las medias? No podría haber comprado ninguno porque no es esencial”, continúa su manifestación a lo largo del recorrido por el supermercado.

De esta manera, la viralización ayudó a que su queja se esparza alrededor del mundo y más puedan conocer acerca de la situación que se vive en el país actualmente con la pandemia y cómo algunas soluciones quizás no son las ideales, indica Radio Mitre.