Pasa toda la videoconferencia de trabajo con filtro de papa

La gerente de una organización política estadounidense 'People For The American Way', Lizet Ocampo, activó durante una videoconferencia de trabajo un filtro sin querer. No sabía como desactivarlo y pasó toda la reunión laboral "convertida" en papa.

El momento lo compartió en Twitter Rachele, una de sus empleadas, el 30 de marzo y el mensaje pasó a ser viral. Suma actualmente más de 920.000 likes y más de 216.000 retuits, indica RT.

"La buena noticia es que mi jefa no me va a despedir. Hablamos por la noche y nuestro equipo todavía se sigue riendo", señaló la tuitera.

"Felicitaciones a sus colegas que han podido seguir la reunión. Yo no podría" y "¿Cómo puedo hacerlo para tratar de convertirme en papa en mi próxima videoconferencia?" fueron algunos de los comentarios más populares.