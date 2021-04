Pareja arruina obra valuada en 400 mil dólares por confusión

Personal de una galería montada en un centro comercial de Seúl, Corea del Sur, notó que una de las obras, valuada en 400 mil dólares, había sido vandalizada.

Recurrieron a los videos de seguridad para saber que había ocurrido y ahí estaba la evidencia: una joven pareja lanzando pincelazos a diestra y siniestra sobre la obra "Untitled" del artista estadounidense JonOne.

La obra del pintor contemporáneo no sólo constaba del lienzo, debajo de éste se encontraban la pintura y brochas que John Andrew Perello, como relamente se llama el creador, dejó a propósito con la intención de que el espectador reflexionara sobre los procesos artísticos. Sin embargo, este par de asistentes malinterpretó el mensaje, pensaron que era una invitación para participar en una obra colectiva.

La pareja fue detenida, pero al poco tiempo fueron liberados porque los organizadores de la muestra vieron que realmente se trató de una inocente confusión y no dolo.

"Era un grafiti en la pared y como ahí estaban los pinceles y la pintura, pensamos que podíamos garabatear algo", declararon los autores del acto vandálico, según reportó el medio local "The Korea Times".

El incidente causó furor entre los cibernautas coreanos debido al debate que se generó: ¿quién fue realmente el responsable del incidente? Algunos afirman que los organizadores no había señalado de forma adecuada que los materiales de arte eran parte del montaje, reportó este mismo medio. A su vez, de acuerdo al New York Times, Kang Wook, uno de los responsables de la muestra aseguró que ellos cumplieron con la señalización, pero que la pareja simplemente no puso atención.

¿Qué acción legal le espera a la pareja que vandalizó la obra de arte?

Hasta ahora se ha decidido que los responsables del acto no serán demandados, sin embargo, no se descarta que se les pida pagar parte de los gastos de restauración.

Los dueños de la galería explicaron que hasta ahora la obra se mantendrá tal y como está, con todo y la intervención. Esperarán hasta el final de la exposición, el 13 de junio, para decidir si será restaurada o no.

"Estamos un poco preocupados porque hay muchos comentarios sobre que la obra no debería restaurarse y quedarse como está", dijo Kang Wook a el "New York Times".

El organizador reveló que los trabajos de restauración podrían costar hasta 9 mil dólares.

¿Cuál fue la reacción del artista de la obra "destruida"?

De acuerdo al medio estadounidense ABC News, JonOne fue comprensivo ante el incidente.

"Dadas las circunstancias, la joven pareja parece que no lo hicieron intencionalmente. Espero que la pieza sea restaurada para que el público coreano pueda verla como era antes", declaró en entrevista John Andrew Perello a ese mismo medio.

Sin embargo, el New York Times reporta que el pintor estaba "decepcionado" y "molesto" por la vandalización. "El arte debería ser religioso. No vas y pintas una iglesia", dijo al medio estadounidense, además de compararlo a sus inicios de carrera, cuando su obra era subestimada.

John Andrew Perello (1963), conocido como JonOne, es un artista plástico originario de Nueva York, Estados Unidos. Se especializa en el arte estilo graffiti. Actualmente reside en París.