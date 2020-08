Padres hacen arena comestible para sus hijos y comparten la receta en TikTok

En esta cuarentena muchos padres de familia se tienen que poner creativos para poder distraer a sus hijos y en esta ocasión una pareja se las ingenia para poder mantener entretenidos a sus hijos.

Como ya no encontraban que hacer, se les ocurrió echar a una licuadora parte del cereal Cheerios para poder obtener una arena comestible, el proceso lo compartieron en su cuenta de TikTok.

Hay una cierta etapa de los niños en el que les llama mucho la atención comerse la arena, es por eso que estos padres para ya no batallar con esa situación, deciden crear su propia "arena" que no cause daño a sus hijos.

Afortunadamente al pequeño de la familia le encantó la idea y no dudó en colocar todos sus juguetes con la "arena".

Es en esta misma cuenta de TikTok se comparten otros consejos para los papás como el hacer paletas de agua para que los muebles no se ensucien con el dulce.





Con información de Wimp