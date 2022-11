Padre devuelve cosas que hija robó a negocio y deja carta pidiendo perdón

Se hizo viral el caso de un joven que causó revuelo en redes sociales luego de devolver unos artículos que su hija había robado en un centro de belleza en Arica, Chile, y además dejó una nota sobre el tema. Fue mediante medios internacionales, en donde se dio a conocer este caso, pues recibió muchas reacciones.

De acuerdo con lo revelado en clip, el cual se grabo con cámaras de seguridad, se ve al hombre padre de familia llegar al salón de belleza con una computadora y un celular que su hija se había hurtado del lugar.

Del mismo modo llevó dinero por el incidente y una tarjeta en la que se disculpaba por su hija.

“Queremos comentarles que hoy nos han devuelto lo robado. El papá de la chica del video casi llorando nos trajo todo”, señaló el establecimiento en donde ocurrió todo, Depilación trilaser Arica.

De acuerdo con el salón, sólo le recibieron las disculpas al hombre y no el dinero que quería dejar, indica Milenio.

Pero ¿qué decía en la nota pidiendo perdón? De acuerdo con lo revelado, la hija del hombre está enferma. Aseguró que no tenía trabajo y sí un hijo que mantener.

Asimismo, admitió que no es justificable, pero que es mil veces mejor pedir una disculpa.

"Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda”, mencionó.

Finalmente añadió que le daba vergüenza por lo sucedido y pidió que por favor no la llevaran a la cárcel:

"Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”.

Por si fuera poco, mencionó que las drogas destruyen:

“La droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y dar cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”, finalizó.