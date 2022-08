Padrastro llora al ver tatuaje de hijastra en agradecimiento

“Padre no es el que engendra, sino el que cría” y muestra de esto es la historia de una joven que decidió tatuarse una dedicatoria para su padrastro, quien la cuidó siempre sin importar que no hubiera un lazo de sangre. La reacción del hombre rápidamente provocó emotivos sentimientos.

Fue mediante la cuenta de TikTok de la usuaria @paulaaa_2022 en donde la joven de Uruguay se tatuó algo en honor a su padrastro. Y es que desde que su madre decidió rehacer su vida, el hombre siempre la cuidó como si fuera su hija.

Paula le pidió a su padrastro que leyera la última frase que se tatuó y esto conmovió tanto al padrastro que terminó llorando, indica Milenio.

“Y aunque no lleve tu apellido ni tenga tu misma sangre, siempre vas a ser mi papá”, se lee en el tatuaje.

El clip se acompañó de una descripción en la que reforzó sus sentimientos hacia su padrastro:

“Te mereces esto y el mundo entero si pudiera dártelo. Te amo mucho”, dijo.

La grabación se viralizó con múltiples comentarios positivos y millones de reacciones.

“Llorar por desconocidos es mi pasión”; “SIEMPRE hay buenos padres aunque no sean de sangre!”; “Su reacción lo dice todo!! tu mami no se equivoco al escoger ese papá para ti”; “Se sintió el sentimiento paso la pantalla del cel, me emociono hasta las lágrimas”, se lee entre las reacciones.