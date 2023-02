Paco el de las empanadas es RECHAZADO por Turistas y así reacciona: "a mí me daría vergüenza”

En el año 2016, se hizo famoso un joven adolescente llamado Francisco Orihuela, quien popularmente es conocido como Paco ‘el vendedor de empanadas’, se popularizó gracias a su inusual forma de vender y la elocuencia con la que habla a sus clientes por la corta edad con la que contaba.

Luego de que fue expuesto en redes sociales y causara furor, se convirtió en uno de los comerciantes más populares de Acapulco, Guerrero, ya que la forma en la que se presentaba ante sus clientes y trataba de persuadirlos para convencerlos de comprar el producto dejaba sorprendido a los internautas.

Pero como todo que se viraliza a través de internet, luego de varios meses este tema empezó a perder popularidad, además que se ganó los reclamos de los usuarios luego de que rechazara la beca que le ofreció Arturo Elias Ayub, pues pensaron que había cometido un error y perdido la oportunidad de su vida.



Pasó el tiempo y luego de estar ausente por varios años de redes sociales, desde hace algunos meses, Paco comenzó a aparecer de nueva cuenta , esta vez a través de TikTok, donde se puede observar su peculiar forma de venderle a sus clientes en las playas de Acapulco, pero al parecer en varios de estos, su vieja estrategia parece ya no funcionar de la misma manera, ya que se le ha visto en varios clip donde su venta no se ha concretado.

Esta vez se volvió viral en TikTok cómo un grupo de turistas decidió rechazar comprar las empanadas que Paco les ofreció, pero parece que su respuesta ha generado un debate en redes sociales, pues algunos consideran que fue arrogante, aunque también hubo quienes lo defendieron mencionando que es su forma de vender.

“El tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres. A no ser que traigan dolores de este tipo (señalando el codo”, no lo entendería. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos, cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco, o sea que ustedes lo traen de sobra”, comenzó diciendo Paco.

Su discurso no terminó ahí, añadió: “Si no en este video van a ver que no compraron y nada más grabaron. A mí me daría pena, la neta. #Nocompran, no apoyan al emprendedor mexicano. Que Dios los bendiga”.