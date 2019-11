Oso 'acaricia' a mujer en parque ecológico de Nuevo León

Elementos de Protección Civil del municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, emitieron este sábado recomendaciones después de recientes avistamientos de osos que se han presentado en el Parque Ecológico Chipinque.

Las autoridades señalaron que en caso de toparse con estos ejemplares en el Sector de Valle Poniente y en la Huasteca se tiene que guardar distancia.

“No te acerques, no los molestes y guarda la calma; no los alimentes, ni les arrojes comida y por favor, no los golpees”, señala la autoridad.

'Conviven' con oso en Chipinque

Una vez más dos osos sorprendieron a paseantes de Chipinque.

En el video uno de los animales se para frente a personas que se encontraban en el lugar e incluso muerde a una mujer. pic.twitter.com/cLPTbb9P3t — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) November 23, 2019

Agregaron que es importante no tomarles fotos ni grabarlos, esto después de que en redes sociales trascendió un video donde se ve a un par de osos en el Parque Ecológico Chipinque alrededor de varias personas, indica ADN40.

En las imágenes se ve que uno de los osos acaricia a una mujer y no muestra señales de que quiera agredirlos.