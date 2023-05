Organizan clase se zumba con corridos tumbados

¿Puedes imaginar tomar una clase de zumba al ritmo de Natanael Cano y Peso Pluma? Esto ya se puede hacer en nuestro bonito México.

Fue en Ciudad Juárez en donde grabaron el TikTok que se hizo viral en la plataforma, donde una instructora daba clases de zumba en la calle al ritmo de corridos tumbados mientras saltaban en un trampolín.

Las calles de una colonia fueron cerradas para que la maestra de zumba pudiera dar su clase a la que asistieron niñas, jóvenes y señoras que saltaban alegres al ritmo de ‘AMG’.

Además se puede ver que todas se encuentran uniformadas con una playera y faldas de la academia de baile, e incluso cuentan con su propio club de fans, espectadores que se reúnen alrededor para ser testigos de esta clase de baile.

No hay pretextos para dejar de hacer ejercicio, pues se sabe que el baile es una muy buena forma de realizarolo y se disfruta más si escucha alguna melodía favorita, indica Milenio.

Esta maestra definitivamente sabe cómo motivar a sus alumnas a superarse y llevar el ritmo a otro nivel. Sabemos que los corridos tumbados son lo de hoy y esta instructora no lo desaprovechó.

La publicación cuenta con comentarios a favor y en contra, ya que algunos aplauden el ingenio de esta maestra y otros parecen más preocupados por la vialidad de la calle que se encuentra totalmente cerrada durante esta clase de zumba.

‘El Uber: por aquí no joven hay zumba jajajajajajajajajaja’, ‘Eeee no soy amargoso pero cerrar la calle no se debe de hacer jajaja’, ‘Cosas que nos mantienen humildes’, ‘Imagínate vivir en europa y perderte de esto’, son algunos de los comentarios.