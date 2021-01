Ofrece su cuerpo al morir para alimento de leones en Zoológico

Un hombre de origen británico aseguró que le gustaría que luego de morir su cuerpo fuera donado a los leones del zoológico de Londres para que les sirva de alimento, así lo declaró este martes durante una entrevista para la TBS.

“Sería bueno ser la comida de los leones en el zoológico de Londres, sería bueno devolver algo”, afirmó.

Reveló que esta decisión la tomó debido a que los humanos comemos diversas especies animales por lo que sería retribuirles algo, indica 24 Horas.

“Comemos animales y destruimos hábitos y, de esa forma, al menos, podría devolver algo” añadió.

Además, explicó que sería gracioso ver las expresiones en el rostro de los turistas al ver su cadáver “gordo y desnutrido”, cuando lo arrojen a la jaula de los leones.

Sin embargo, un par de días después, Kathryn England, directora de operaciones del zoo de la capital británica rechazó la propuesta hecha por Ricky Gervais.

“Sospecho que Ricky puede ser un poco cartilaginoso para nuestros leones”.

Por ello, sugirió que en lugar de donar su cuerpo, podría realizar un donación económica para alimentar a los leones “con una dieta más adecuada”.

“Todos vamos a morir, no me importa estar muerto porque no lo sabré”, expresó Gervais en la entrevista.