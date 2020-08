Oficial inglés arrestó a un árbol

Así de increíble como se escucha un árbol se encuentra arrestado y encadenado, estos hechos se suscitaron en Landi Kotal, una zona fronteriza de Pakistán con Afganistán, donde los habitantes cuenta que un oficial inglés llamado James Squid, quien era conocido por que era muy celoso de su función y siempre estaba borracho.

Así fue que un día caminado junto al árbol sintió que alguien estaba a sus espaldas y lo vigilaba, al voltear se percató que un nogal se balanceaba y el estado de embriaguez del oficial le hizo creer que era una verdadera amenaza, por lo que decidió darle una lección al ser que lo había ofendido y asustado. El oficial se dirigió hasta el cuartel y emitió una orden de arresto contra el árbol.

122 años después, el árbol sigue encadenado y arrestado y por si quedaba duda en una de sus ramas cuelga un cartel en que se puede leer: "I am under arrest" (estoy bajo arresto) y su particular historia.

El árbol encadenado se convirtió en una atracción turística. El hecho era sólo una leyenda urbana, hasta que, en 2002, el capitán pakistaní Nasir Farooq, le contó a un periodista que la historia era real y que los ancianos del pueblo fueron transmitiendo de generación en generación el relato sobre cómo ocurrieron realmente los hechos. "El oficial inglés estaba muy borracho, y pegó un grito cuando una de las ramas del nogal lo rozó.

Algunos habitantes se rieron y para demostrar que los ingleses estaban a cargo del poder y borrar la vergüenza que había pasado, emitió la insólita orden de arresto alegando que el árbol intentaría escaparse a la ciudad de Peshwar, relató Nasir Farooq, publica Milenio.