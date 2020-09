Novio anuncia su compromiso y descubren infidelidad

Una mujer descubrió que su ex marido le había sido infiel cuando este publicara en el diario The New York Times su intención de casarse con la que había sido su amante, Lauren Maillian, informa el New York Post.

La ahora ex mujer Nikyta Moreno, explicó que hace tres semanas un amigo la llamó y le dijo que había salido publicado un artículo sobre su exesposo, y le recomendó que no lo leyera porque se enfadaría, la publicación anunciaba el enlace entre un empresario de fitness y Maillian, indicando que su historia de amor había empezado en enero de 2017. Asimismo, se indicaba que ninguno de ellos había estado casado antes.

Moreno asegura que a primeros de 2017 seguía casada con Palmer y que se separaron a finales de marzo de ese año, divorciándose en enero de 2018. Solo ahora, después de leer el anuncio de la boda, la mujer ha entendido el porqué de la ruptura.

Nikyta contó que conoció a Robert en 2013 en un gimnasio de Nueva York, dos años después se casaron por lo civil Y planearon una gran boda para agosto de 2017 en su ciudad natal, Dallas. Sin embargo, unos meses antes él le dijo que quería divorciarse sin revelar que había otra persona en su vida, publica RT.