Novia organiza su boda y cobra cover: 50 dólares por invitado, desata indignación

WASHINGTON.-A veces, parece que la gente olvida que los invitados a la boda son invitados y no clientes.

Una joven publicó una historia en Reddit sobre cómo su prima se iba a casar y planeó cobrar una tarifa a cada invitado que viniera.

Para hacer las cosas aún más inusuales, la futura novia también planeó establecer una "lista de invitados exclusiva" para las personas que no querían "hacer cola" para ingresar a la boda.

La usuaria de Reddit, DaintySheep, compartió su historia en los foros del sitio, donde explicó:

Soy una estudiante de 19 años, no tengo muchas deudas, pero no puedo estar tirando mi dinero como si fuera rica. Tengo una prima (26), su boda es el domingo, no somos muy cercanas, pero tenemos una buena relación".

Su historia continuó explicando que la futura novia "hizo un anuncio esta semana diciendo que cobrará 50 dólares por cada invitado que venga. Ella afirmó que todos los que pagaron se agregarán a la 'lista exclusiva de invitados', lo que básicamente significa que no tendrá que esperar en la fila mientras otros huéspedes sí lo hacen".

DaintySheep escribió que después de leer el mensaje, estaba "conmocionada".

Dijo que le escribió a su prima para preguntarle por qué, pero la futura esposa señaló que "quería recuperar el dinero que gastó en su día especial. Le dije que no podría venir porque esto era indignante y que le deseo lo mejor en su día especial. Ella contactó a mi tía y mi tía me llamó barata y grosera. Mis padres se ofrecieron a pagar mi entrada, pero me negué".

Si bien es común que los invitados a la boda traigan un regalo (o cheque) con ellos para la nueva pareja, muchos usuarios de Reddit parecían estar de acuerdo con el autor de la publicación sobre la indignación de exigir que los invitados paguen por adelantado.

Con información de Fox News