¡No solo es mamá fitness! Vanessa Medina también es abogada y se defiende tras viral foto

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- La "mamá fitness", apodo que recibió Vanessa Medina luego de volverse viral por recoger a su hijo de la escuela visitiendo ropa deportiva, no es su única ocupación ya que medios locales revelaron que además de ser "modelo fit", también es abogada.

La imagen generó discusión y controversia, por un lado algunos usuarios de Internet opinaban que era inapropiada la manera en la que vestía para "la ocasión" y otros tantos defendían que no tenía porque ser criticada ya que posee el derecho de usar la ropa que quiera en el momento en el que lo desee.

Muchos tantos señalaron que lo que realmente estaba mal es que una persona decidió tomar esa foto sin su autorización mientras ella solamente pasaba por su hijo a la escuela.

Vanessa Medina responde tras viral foto de mamá fitness

Vanessa Medina, la llamada "mamá fitness" no se quedó en silencio y respondió ante su viral foto, diciendo que eso era ilegal, pues no solo ella es expuesta en la foto, sino también su hijo de 4 años. De igual forma mostró rechazo a la manera en la que considera que trataron de deningrarla.

“Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestras de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, que esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”

Por último agradeció a través de su cuenta de Facebook el apoyo de quienes la defendieron y aseguró que quien tomó la foto "tenía las peores intenciones, pero sus planes no salieron como quería".

“Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones”.

“Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no le hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo una corazón lleno de amor y valores”, completó la mujer.