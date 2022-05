“No dejamos dinero en la caja”: este fue el aviso que dejo un negocio a posibles ladrones

Fue un restobar en Barcelona, España, donde se volvió viral y no precisamente por la variedad de tragos o su buen servicio que ofrece, sino por el letrero que se lee en una de las puertas en el cual les comunica a los posibles ladrones que no intenten romper la puerta ya que no encontraran nada de efectivo dentro. Este video se hizo viral en TikTok.

Este restobar en Barcelona no tiene un equipo de seguridad por las madrugadas ya que simplemente no hay nada que robar, y lo dejan claro con esa nota en su entrada.

En una de las puertas del local se puede encontrar pegado un letrero en el cual se puede leer, y que esto principalmente dedicado aquellos “amidos del ajeno”, que dejen de perder su tiempo en tratar de forzar o romper la puerta ya que no encontraran nada de efectivo, esto pues que la caja esta totalmente vacía.

No dejamos dinero en la caja...está vacía encima del mostrador. ¡¡¡Miradla antes de romper la puerta!!! Y no destrocéis las instalaciones inútilmente. A la atención de los señores ladrones”, este es el mensaje que podemos leer en el cartel que decidieron dejar lo dueños para aquellos delincuentes.