Niño huye de su papá para no ser vacunado contra Covid-19

Algunas personas tienen mucho miedo a las agujas y en esta ocasión a través de la red social TikTok, se muestra el momento en que un padre de familia, que había asistido con su hijo a un módulo de vacunación contra el coronavirus, persigue al niño que trataba de no recibir la dosis y por lo tanto intentó huir, indica Milenio.

Te puede interesar: TIKTOK: Niño pide que le corten el cabello como Miguel Hidalgo; se arrepiente y llora con el resultado

El usuario @Huberthdarwinsantana dejó ver el momento, el cual se hizo viral con más de cinco millones de reproducciones, así como más de 271 mil reacciones en TikTok y nueve mil 431 comentarios de internautas.

“Ahora el papá sintió todo lo que las madres sentimos cuando llevamos a nuestros hijos al hospital”, “Los viejos de antes con la mirada nomás ponían más orden”, “Siete enfermeros no pudieron conmigo, me los saque de encima, pero llegó mi papá y con una mirada solo me quedo estirar el brazo”, “Yo a mis 49 adolescentes años siento el mismo pánico que el niñito. Siento desmayarme de solo ver la aguja”, son algunos de los comentarios que tiene el video.