Niño es derribado por un tiburón cuando surfeaba

Un niño de 9 años tuvo un encuentro con un tiburón mientras surfeaba cerca de la ciudad estadounidense de New Smyrna, en Florida, pero solo se dio cuenta de ello cuando vio con su padre las imágenes que grabaron con una cámara GoPro, informa The New York Post.

El sábado 30 de noviembre, Chandler Moore estaba 'pescando' olas con su tabla cuando de repente se cayó al ser golpeado por algún animal. Más tarde, Chandler y su padre, Shaun, examinaron el video de la caída y descubrieron que el niño había sido derribado por un tiburón, indica RT.

Un tiburón derriba a niño cuando surfeaba en Florida

El pequeño estaba surfeando con su padre cuando algo le golpeó y le hizo caer de la tabla. Solo tras llegar a casa y revisar las imágenes se dieron cuenta de qué había ocurrido

"Lo curioso es que ni siquiera sabíamos que era un tiburón hasta que regresamos", dijo el padre del niño. "Después de eso estuvimos surfeando media hora más".

Los Moore creen que el tiburón con el que chocó el niño pertenece a la especie 'Carcharhinus melanopterus', conocido comúnmente como tiburón punta negra.