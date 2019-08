Niño consuela a su compañero con autismo en su primer día de clases

En gran parte del hemisferio norte los niños y adolescentes comenzaron su año escolar 2019. El primer día siempre suele ser un poco complejo, sobre todo para los más pequeños que son los que más nostálgicos se ponen al dejar por varias horas a sus padres.

Esto fue lo que ocurrió esta semana en una escuela en Kansas, en Estados Unidos, cuando un niño de 8 años se acercó a uno de sus compañeros con autismo para consolarlo en la entrada del establecimiento, indica T13.

Connor Crites se encontraba frente a la puerta de la Escuela Primaria Minneha en Wichita y se sintió abrumado por el alboroto a su alrededor y se puso a llorar desconsoladamente. Sin embargo, Christian Moore, otro estudiante, lo ayudó a enfrentar el angustiante momento sin saber que su nuevo amigo era autista.

Fue ahí que lo tomó de la mano y lo acompañó hasta la entrada de su escuela, acción que los convirtió inmediatamente en amigos. El amable gesto fue compartido en redes sociales por la madre de Christian.

Fue el primer día de clases y comencé a llorar, luego él me ayudó y fui feliz. Me encontró y me cogió la mano y me saltaron las lágrimas de felicidad", dijo Connor Crites, el niño diagnosticado con autismo a WYFF.