Niño aparece en clases virtuales de su hermana

Debido a la pandemia por el Covid-19, siguen los estudiantes tomando clases virtuales, sin embargo, cada día nos encontramos con videos con todo tipo de situaciones, en esta ocasión un niño interrumpió una clase para justificar la ausencia de su hermana.

Todo comenzó cuando un profesor cuestionó la ausencia en la clase de una alumna de nombre Gabriela porque podía ver una pequeña figura que estaba jugando frente a la cámara de la computadora.

“Gabriela creo que su hermanito agarró la computadora, ¿no está ahí al pendiente, o qué?”, dijo el docente que estaba exponiendo el tema del Diagrama de Flujo, el cual se usa regularmente en clases de economía, programación, procesos industriales y psicología.

“Sí, sí estoy aquí”, dijo el pequeño niño, mientras estaba sentado frente a la computadora. “Usted no es Gabriela”, respondió el docente, con una sonrisa tras la tierna interrupción del hermano de su alumna.

“Soy su hermano”, señaló el pequeño. “Dígale a Gabriela que entre a clases, ¿cómo se llama usted?”, pidió el profesor. “Ubaldo Cavazos Juárez. Gabriela está en el baño de mis hermanas”, aseveró el menor.

“Ahorita viene, bueno vamos a esperarla”, “Yo me voy a comer, no quiero que me descubra”, agregó el niño, para después salirse del cuarto de su hermana.

El pequeño fragmento de video se volvió muy viral en TikTok, tras alcanzar 2.4 millones de reproducciones, más de 545 mil “me gusta” y más de 5 mil comentarios en un lapso de nueve horas luego de su publicación en la cuenta @at0094, publica news.culturacolectiva.