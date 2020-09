Niña se hace viral por su espectacular cabello y es la reina de las redes

Tayah Murphy es una nena que, cuando nació en diciembre del año pasado en Kent, Canadá, se volvió viral por su largo cabello. Ahora dio la nota de nuevo al poder verse más crecida y con su pelo igual de espectacular, indica Raido Mitre.

Su madre de 33 años, Corinna Anderson, explicó en diálogo con medios locales que ama estilizarlo y peinarla de maneras locas. “A menudo le recojo el flequillo con una horquilla, porque le llega a la punta de la nariz, o se lo ato en la parte superior de la cabeza al estilo de una piña”, contó.

“A veces le hago las colitas, lo que la hace parecer la niña ‘Boo’ de Monsters Inc. Mi mamá Bev y yo le pusimos ese apodo porque se parece mucho a ella”, continuó.

Ya desde el nacimiento, la pequeña llamó la atención: “Cuando nació tenía esta espesa masa de cabello negro. Incluso las parteras dijeron: ‘Dios mío’. La pusieron en mi pecho y no podía dejar de mirarla por el pelo”.

“Las parteras dijeron que debía haber tenido acidez de estómago. Aparentemente, eso indica que su bebé va a tener mucho cabello, pero yo nunca lo tuve. Definitivamente es un cuento de viejas. Lewis y yo teníamos un poco de cabello castaño cuando nacimos, pero nada como Tayah”.

Foto: PA

Los cuidados del cabello de la nena

Corinna señaló los cuidados que se toma cuando le lava el pelo a su hija: “Tratamos de no lavarlo demasiado porque no es bueno para él. Probablemente lo hagamos cada dos o tres días usando un shampoo para bebés sensibles. Y nunca lo he secado con el secador de pelo. Siempre uso una toalla y espero para después peinárselo suavemente”.