“Nenis, no se dice haiga”: Usuarios atacan a Tiktoker que corrigió pronunciación de Zara

La Tiktoker Paris Danielle, quien se hizo famosa por subir una grabación en la que corregía la pronunciación de algunas marcas y fue atacada por asegurar que Zara se dice Zera, ahora volvió a causar polémica.

Y es que los cibernautas se quedaron molestos tras el primer video, por lo que cuando tuvieron la oportunidad de atacar a Danielle, no la pensaron dos veces.

Paris subió otro clip en el que denuncia que le robaron su cuenta de Instagram y entre lágrimas se le escapa un “haiga” en vez de “haya”, indica 24 Horas.

“Hola, oigan… de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta le pase mi contraseña a alguien. Claro que si suben algo a mi historia o algo obvio no soy yo. Y también quería decir que si me pueden ayudarme denunciándola y diciendo que me la robaron. No sé qué opciones haiga. Por favor se los ruego”, dijo en el clip.

Ante esto, los usuarios le contestaron citando “nenis”, una palabra que la famosa utilizó cuando se le fueron a la yugular por la pronunciación de las marcas y le explicaron “no se dice ‘haiga’ se dice ‘haya’”.