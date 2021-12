Neni se salva de la policía tras pelea; confunden su 'panza normal' con embarazo

Una mujer –que se autodenomina como ‘neni’– se salvó de la policía en la Ciudad de México al ser confundida con una mujer embarazada por su ‘panza normal’. Esto luego de haberse peleado con otra mujer. Su historia se volvió viral en Facebook.

Fue a través de Facebook en donde se viralizó el caso de la usuaria Tania Bazarcito. Dijo que tras pelear con otra mujer en una estación de Metrobús de la Ciudad de México, pudo zafarse de ir al Ministerio Público tras ser confundida con una mujer embarazada.

Te puede interesar: Pelea callejera se vuelve viral y supera los 13 millones de vistas

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando la mujer llevaba a su bebé en brazos mientras se transportaba en el Metrobús. Algunas usuarias del transporte público le hicieron espacio para que se sentara en un escalón en el suelo.

Hasta ese momento todo marchaba en orden. Sin embargo, tras rozar a otra mujer que iba cerca de ella, el rumbo de esta historia cambió, indica Milenio.

La mujer la pateó, pues según contó tenía varices y la había lastimado. La acción ocasionó que ella le reclamara, pero la situación no acabó ahí, pues se hicieron de palabras.

Aunque la neni iba con su bebé en brazos –quien según señaló en todo momento estaba dormido– de pronto no aguantó y se levantó a darle un golpe a la mujer, pues de nueva cuenta la había agredido con otra patada.

“Tons que me paro y con todo y mi bendición en brazos le meto un ‘ptzo’ con el codo en la cabeza”, contó Tania Bazarcito.

Ante el zafarrancho, las mujeres fueron expulsadas del transporte público junto a testigos que presenciaron la pelea.

Las autoridades, según contó, trataron de llevarlas al Ministerio Público; sin embargo, una de las testigos habló a favor de ella, aseguró que la neni estaba embarazada.

Muy ‘sacada de onda’ la neni pensó lo que debía hacer, pues en realidad no estaba embarazada ‘era panza normal’, aunque esto la ayudaría a no ir al Ministerio Público.

Ante este hecho, la mujer comenzó a simular que estaba embarazada, pues estaba penado golpear a una mujer que espera un bebé.

“Banda yo no estoy embarazada… Ese día a me puse un pantalón de tiro súper alto y pues mi colitis ese día me salvó”, contó Tania Bazarcito.

Finalmente, la mujer pudo librarse del conflicto. Aceptó que fue muy bajo colgarse del embarazo ficticio, pero que lo prefirió a acudir al MP.

“Fue muy bajo lo del embarazo pero se presentó la oportunidad y ni modo”, aclaró Tania Bazarcito.

La publicación de inmediato se volvió viral con múltiples comentarios y reacciones. Y es que la narración de la neni fue muy divertida, pues la ilustró con varios memes.