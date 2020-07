Nació sin una pierna y la compararon con "lámpara de Pixar"; su reacción viraliza

Natalia Santiago es una joven puertorriqueña que ha enfrentado señalamientos y burlas durante muchos años debido a una malformación congénita llamada Amelia, que provocó naciera sin una pierna.

Con el tiempo, ella se ha sobrepuesto a los comentarios malintencionados y comparte su vida diaria en redes sociales tomando su condición física con humor, pues a los que le preguntan qué le pasó, les responde que la mordió un tiburón.

Pero en uno de los videos de sus actividades comunes, un internauta le comentó burlonamente que se parecía a la lámpara de Pixar, el logo de la reconocida compañía de animación que también figura al principio de todas sus películas.

Ante este señalamiento, la también periodista decidió revertir la ofensa y volverla una recreación cómica: con papel, botellas y una cámara, grabó un video donde aparece saltando como el famoso aditamento luminoso y, al igual que él, brinca sobre la letra I.

El clip de Santiago rápidamente se viralizó, alcanzando más de 130 mil 'me gusta' entre los usuarios de Twitter y más de 16 mil comentarios, que en su mayoría halagaron la forma tan valiente e ingeniosa de la joven para responder a la burla.

"Que bueno saber que los he hecho reír y que los he motivado con mis videos. Pero lo que más me alegra saber es que de algún modo, estoy contribuyendo a la comunidad con diversidad funcional. Es hora de visibilizar a la comunidd, eliminar estigmas, prejuicios y el 'ay bendito'”, expresó la chica tras provocar que medios locales e internacionales abordaran su grabación y, por ende, la malformación que provocó la pérdida de su extremidad inferior.

Ayer alguien me dijo que me parecía a la lámpara de Pixar y pues....�� pic.twitter.com/8Kc2Cq7ah1 — Natalia (@stgo_naty) July 12, 2020

Aunque este no es el único contenido en tono cómico que ha realizado Natalia sobre su condición, pues en redes sociales ha compartido varias grabaciones que muestran sus ventajas al usar muletas o la forma en que responde a las personas que le preguntan por qué siempre usa faldas o trajes, indica Milenio.

Usar muletas tiene sus beneficios. Yo sí puedo apagar la luz desde la cama. JEJE. ��



Alrededor de 50 millones de niños en el mundo necesita muletas para movilizarse. Si desean donar y ayudar a un niño que lo necesite les dejo este link. https://t.co/oOsfIELmKm ❤️✨ pic.twitter.com/3OI0IMmMvt — Natalia (@stgo_naty) July 18, 2020