Nace perrito de color fluorescente

Una perrita de raza pastor alemán de nombre Gypsy dio a luz a ocho cachorros, naciendo uno de ellos con un pelaje de color verde lima.

El pasado viernes Gypsy dio a luz en Carolina del Norte a una manada de cachorros, pero uno en particular llamo la atención de la dueña de la perrita, Shana Stamey, quien no entendía lo que sucedía, la mujer le tomó al perrito algunas fotos y las compartió en las redes sociales, al tiempo en que también buscaba artículos al respecto. “Sabía que no era algo dañino.

Pero tenía que revisar nuevamente de todos modos para estar segura y saber que el cachorrito se encontraba bien, informó ZMG.

Una veterinaria del Hospital Animal Junaluska,Suzanne Cianiciulli, explicó que el particular color de su pelaje se debe al tinte verde producido por el meconio, que es el excremento producido por los cachorros antes de nacer.

“En el saco donde se encuentran cuando están dentro de su madre, puede haber meconio, y eso tiende a mancharlos”, explicó la veterinaria.

Si bien color del can es temporal, “La madre los lamerá hasta que los bañe y luego, supongo que, tras un par de semanas, el color finalmente se desvanecerá”.

El animal que fue llamado “Hulk” por su ama, debido a su apetito “agresivo” y a que estaba “muy enojado”, tanto "HulK" como sus hermanitos perrunos se pondrán en adopción.