Mujer transforma su rostro con maquillaje y se hace viral

Sarah Andres, de Edmonton, Canadá, se transforma para parecerse a una persona completamente diferente usando maquillaje y carillas luego de perder algunos dientes durante un accidente.

La maquilladora de 35 años dijo que la gente no cree que sea la misma persona cuando la ven con y sin maquillaje y carillas.

Sarah, que publica imágenes del antes y el después de su transformación en línea, agregó que usa el poder del maquillaje, específicamente el contorno, para cambiar todo su rostro, indica Daily Mail.

Ella dijo: "La gente no puede creer que sea la misma persona en las fotos de antes y después debido a lo diferente que me veo cuando me maquillo, me peino y me pongo los dientes".

“Incluso me han preguntado personas cómo logré perder peso entre las imágenes de antes y después. Y cuando las personas que me conocen sin maquillaje me ven con maquillaje, ni siquiera me reconocen.

“Comencé a compartir mis transformaciones porque mis amigos me dijeron lo diferente que me veo cuando me pongo maquillaje, y creo que porque me faltan dientes lo hace aún más dramático e impactante.

Ha estado aprendiendo a maquillarse a sí misma desde 2010 y ha estado perfeccionando sus habilidades desde entonces.

Sarah dijo: "He visto cientos de horas de tutoriales de maquillaje en YouTube para aprender estas habilidades y en 2018 me convertí en maquilladora a tiempo completo".

'Me toma hasta una hora para transformarme. Me encanta hacer looks de maquillaje glamurosos, nunca busco un look de maquillaje natural. Es todo o nada conmigo'.