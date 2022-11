Mujer tiene 23 años y parece de 8

Shauna Rae luego de ser diagnosticada con cáncer cerebral y recibir tratamiento de quimioterapia sufrió de daños en la glándula pituitaria. la cual quedó inactiva y detuvo su crecimiento.

"Aunque no haya evidencia concluyente de que la quimioterapia pueda ser la causante de la deformación severa de la glándula pituitaria de Shauna, se sabe que el tratamiento del cáncer ocasionalmente provocar problemas endocrinos en los pacientes", le dijeron a la familia, según recoge New York Post.

Ahora su apariencia es la de una niña de no más de 8 años. Esto a pesar de que sea una adulta. Mide 1.25 metros y desea que la vean como la joven de 23 años que es.

Shauna Rae es la de en medio de tres hijos. Vive con su hermana y su padrastro en Florida, indica Milenio.

Por vivir con dicha condición -de verse mucho más joven-, ahora busca alejarse de la sobreprotección de su familia y hallar pareja.

“Si me miraran, pensarían que soy una niña normal que hace cosas normales de niña con mi divertida y loca familia. Pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto. Estoy trabajando en mi independencia", comentó.

En sus redes sociales, la joven da a conocer todo lo que hace día a día para que crean que es una adulta.

“Cosas como beber en un bar, hacerse un tatuaje o ir a una cita a ciegas son un desafío mucho mayor de lo que la persona promedio puede imaginar”, agregó la joven.