Mujer se sorprende al ver en una galería de arte un cassette que grabó hace 25 años

ALEMANIA.- Stelle Wedell viajó a Estocolmo y nunca se imaginó que en una galería de arte se encontraría un cassette que le perteneció a ella durante la infancia y que lo había extraviado.

El cassette data de hace 25 años durante unas vacaciones en España. Cuenta que lo grabó cuando tenía 12 años con una lista de 20 canciones para poder escuchar en un walkman las canciones en la playa.

“Grabé la cinta durante un viaje a España para poder escuchar el CD en un walkman en la playa. Encontrarla ha sido un milagro”.

Vio el cassette expuesto en una galería de arte bajo el título ‘Sea of Artefacts’. En la descripción de la obra quedaba detallada la lista de canciones “Cuando leí la lista de reproducción dije: ‘ésto me suena mucho”, manifestó la mujer.

La cinta había sido encontrada en 2017 en una playa de Fuerteventura por la artista Mandy Barker, informa ‘SkyNews‘. Envió el cassette a un profesional quien rescató la lista de canciones.La artista incluyó la pieza en su exposición, que actualmente está dando la vuelta al mundo.

Wedell por su parte fotografió la lista, que comparó con el CD original que aún conservaba. “Lo recuerdo perfectamente, no grabé las dos primeras, me parecían muy raras. Grabé la cinta cuando tenía 12 años”

Las canciones que había grabado eran:

1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) – DJ Bobo

2. Would I Lie To You? – Charles & Eddie

3. The Jungle Book Groove – Disney Cast

4. Rock With You – Inner Circle

5. Do You See The Light – Snap

6. One Love (Radio Version) – Dr Alban

7. More And More – Captain Hollywood Project

8. Oh Carolina (Radio Version) – Shaggy

9. The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) – Urban Cookie Collective

10. It Keeps Rainin’ (Tears From My Eyes) – Bitty McLean

11. Summer Summer (Radio Edit) – Loft

12. Never Let Her Slip Away – Undercover

13. Power Of American Natives – Dance 2 Trance

14. Iron Lion Zion (7” Mix) – Bob Marley & The Wailers

15. Sweet Harmony – The Beloved

16. Give It Up – Cut ‘n’ Move

17. Go West – Pet Shop Boys

18. Runaway Train – Soul Asylum

19. (I Can’t Help) Falling In Love With You – UB40

20. Mr Vain – Culture Beat

Con información de Que.es y SkyNews.