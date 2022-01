Mujer nombra a su bebé Lucifer y ahora vive un "infierno" tras las críticas que recibe

ESTADOS UNIDOS.-Una joven estadounidense fue duramente criticada en redes sociales tras revelar que nombró a su hijo Lucifer, nombre que según la religión cristiana era el de un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios.

Tras viralizarse su historia en redes sociales, Josie Barns, de 27 años, explicó en el programa Jeremy Kyle Show que ha recibido decenas de comentarios negativos y amenazantes.

"Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”, indicó.

Por qué llamó así a su hijo

Sin embargo, la mujer explicó que ella escogió ese nombre para su pequeño porque cree que el nacimiento de Lucifer fue un milagro, tras varios abortos relacionados con hemiplejía, una condición física que padece.

Nunca pensé que podría tener otro hijo, y cuando llegó Lucifer, supe que sería el último bebé que tendría”, añadió.

De acuerdo con la información de Healthline, la hemiplejía es una afección causada por daño cerebral o lesión de la médula espinal que provoca parálisis en un lado del cuerpo. Provoca debilidad, problemas con el control muscular y rigidez muscular.