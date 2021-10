Mujer no sabe si llorar al ver cómo le pintaron la ceja, se vuelve viral

Los cambios estéticos deben pensarse muy antes de realizarse, pues sin duda pueden salir mal si acudimos a lugares en los que no hay expertos. Así le sucedió a una mujer que se volvió viral en TikTok tras mostrar el después de un planchado de cejas.

El resultado se volvió viral de inmediato y dio mucho de qué hablar. Fue a través de TikTok en donde circuló el video en el que una mujer de nombre Sarah Donnelly, @sarahdonnelly5, evidenció la forma en la que le dejaron la ceja. Incluso, según varios internautas, el resultado la dejó parecida al personaje de ‘Mr. Bean’.

En medio de una risa nerviosa mezclada con ganas de llorar, la mujer que iba en su automóvil mostró su resultado del laminado de cejas, indica Milenio.

"Me acaban de plastificar las cejas, ¿verdad?”, dijo la mujer que tardó varios segundos antes de mostrar el resultado.

Aunque presuntamente el planchado de cejas se hizo de la forma correcta, lo cierto es que quien se lo realizó no la previno del posible resultado en donde sus cejas quedaron sumamente gruesas

“¿Qué le he hecho a mis cejas? ¡No puedo dejar de reírme de ellas, me veo ridícula! No sé si reír o llorar”, dijo la mujer que seguía con la mezcla de risa nerviosa y ganas de llorar.