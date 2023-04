Mujer narra el drama que vivió tras una cita: terminó en silla de ruedas

El relato de una joven originaria de Hawai, se viralizó en TikTok después de revelar su historia, donde contó que luego de tener una cita con un hombre, sufrió un terrible accidente que la dejó en silla de ruedas y con cicatrices permanentes.

Kiaha Kurek, de 35 años, empezó narrando que esto sucedió en el año 2012, cuando conoció al hombre de su cita a través del sitio web Plenty of Fish, luego de acordar en verse con el, pasó por ella en su auto y se subió al auto de su cita, quien debía conducir hasta un cine cercano.

Pero lamentablemente esto no pasó, pues de un momento a otro los jóvenes protagonizaron un fuerte choque con otro vehículo al ir a una velocidad de 80 km por hora.

“Me desperté y mis ojos ardían porque la sangre goteaba en ellos”, continuó. “Y pude escuchar un fuerte ruido cuando el auto fue abierto”.

La cocinera afirmó que le informaron, que tal vez no podría volver a caminar, porque se había roto la pelvis, varias costillas y una pierna. Ella necesitaría cirugía reconstructiva como resultado de todo este daño.

“Recordé que salí de la cirugía con un dolor insoportable, y me sentí devastada cuando los médicos me dijeron que tal vez no pudiera volver a caminar correctamente”, recordó, según consigna el New York Post.