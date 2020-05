Mujer envía tonelada de cebollas a ex novio que le fue infiel

Una mujer causó furor por su épica manera de hacerle saber a su ex que no es correcto engañar a la pareja dentro de una relación monógama, por lo que decidió mandarle un camión lleno de cebollas, para que “llore todo lo que ella lloró”.

La joven originaria de China le envío cientos de bolsas con cebollas moradas en forma de obsequio. En éstas venía un mensaje en forma de “venganza”: “lloré durante tres días, ahora es tu turno".

El conductor que transportó estas verduras se acercó al domicilio del hombre y con las instrucciones dadas dejó las cebollas en la puerta principal de la entrada.

Al respecto, el ex novio contó al sitio Shandong Net que rompió con la joven por sus “comportamientos exagerados”: “Mi ex novia fue muy dramática, ella les dice a todos que no he derramado una sola lágrima desde nuestra ruptura”.