Mujer en Indonesia da a luz tras experimentar embarazo de una hora

INDONESIA.- Heni Nuraeni de 28 años quien es de Indonesia está tratando de demostrar que el bebé dentro de su útero se formó solo una hora antes de que comenzara el parto, ella cree que su hijo pasó por todo el período de formación de nueve meses en literalmente una hora. Dios lo ayudó en esto. La mujer compartió una apariencia tan maravillosa del niño en las redes sociales, lo que provocó una gran controversia en torno a su declaración.

La mujer dijo que estaba en casa y se sintió genial. Después de eso, de repente escuchó movimientos bastante activos en su estómago, comenzó a tener convulsiones severas. La mujer llamó a la partera y literalmente una hora después nació su tercer hijo. Al mismo tiempo, Henie demuestra a todos que no pudo estar embarazada antes, porque no había absolutamente ninguna señal. Además, sus períodos no se detuvieron y ademas aseguró no tener intimidad con su esposo desde hace 19 meses.

Una obstetra en un hospital en Bandung, Ruswana Anwar, dijo que solo una mujer de aproximadamente 25 mil puede no ser consciente de su interesante situación hasta la última. Tales casos generalmente se denominan embarazos misteriosos. Al mismo tiempo, un médico con vasta experiencia demuestra que quedar embarazada literalmente en una hora es algo irreal.

Lo más probable es que la madre simplemente no se haya dado cuenta de que había aumentado algunos kilos de más. La menstruación, a su vez, podría ser solo una interrupción hormonal. Cabe señalar que en este momento Heni Nuraeni y su hijo recién nacido están muy bien, publica Quepaso.